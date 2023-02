Norge IDAG

Kommentarartikler

I Januar stilte «Bulletin of the Atomic Scientists» Dommedagsklokka fram ti sekunder til 90 sekunder før midnatt. Midnatt symboliserer global katastrofe. Dommedagsklokka ble laget i 1947 for å illustrere hvor stor fare menneskeheten er i. Den har aldri vært stilt nærmere midnatt. Hovedgrunnen til at klokka ble stilt fram i år var krigen i Ukraina. Foto: Jamie Christiani/Bulletin of the Atomic Scientists

Kommentar:

På stupet til atomkrig?

Europa burde ha vært nedrustet for lenge siden for atomvåpen. Nei til atomvåpen og kampen for atomnedrustning er den viktigste sak for internasjonal politikk.