Norge IDAG

Kommentarartikler

På ville veier!

Debatten om influenser Sophie Elise sine podkaster i NRK har ført med seg en god ting. NRK sitt standpunkt til at de ikke ville lage podkast for de over 40 (altså de eldgamle), blir reversert. Nå blir det helt sikkert rom for at noen eldre snakker om sine utfordringer i livet og barnebarn. En slik podkast vil vi gjerne lage i Norge IDAG også. Og vi vil i tillegg snakke om moral, om tro og mangel på det. Og om hva vi kan gjøre for barnebarna som skal ut i en jungel av vanvidd, skapt av Sophie Elise og 100-vis av andre influensere som kanskje har enda mindre moralsk ballast.