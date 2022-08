Norge IDAG

Ramon lufthavn åpnet i 2019 og kostet kostet 4,4 milliarder kroner. Foto: Roman Toldy/Wikipedia

Palestinere får «egen» flyplass i Israel

Palestinerne ikke lenger trenger å reise til Jordan for å fly internasjonalt. Gjennom et pilotprosjekt skal de få bruke den nye flyplassen nord for Eilat.