Stavanger Gospel Company på scenen og på skjerm i Sarons dal. Leder for arrangementet Glenn Tønnessen på talerstolen t.v. Dirigent Aril Schøld på skjermen. Foto: Agnar Klungland

PåskeFest i sterke ord og toner

PåskeFest i Sarons Dal har tatt på seg et oppdrag om «å ta påsken tilbake». I sterke ord og toner ble påskens dramatiske historie fremført for de 800 som fylte Sarons Dal Arena like før palmehelgen. 21 lokale menigheter og kirker i Lister gikk sammen om en allsidig konsert som varte fire timer.