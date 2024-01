Norge IDAG

Den nigerianske pastoren Haanongon Gideon, kidnappet av militante islamister lørdag 13. januar. Foto: Facebook/Christian Daily.

Pastor kidnappet av islamister i Nigeria

I fjor ble det myrdet over 4000 kristne i Nigeria. Over 3000 ble kidnappet. Ingen har hørt noe fra pastor Gideon etter at han ble kidnappet 13. januar.