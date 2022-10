Norge IDAG

Pastor Saleem Shalash (t.v.), professor Eugene Kontorovich (midten) og Pastor Jan-Aage Torp i en hyggelig kaffesamtale på Q42. Foto: EAL Media

Pastor Saleem samler inn til forsoning i Nasaret på julaften

På julaften ifjor inviterte Home of Jesus the King Church i Nasaret til forsoningsfeiring på selveste julaften, og titiusener av jøder, muslimer og kristne kom for å motta gaver fra menigheten. Men i år utvider Pastor Saleem Shalash og menigheten satsingen.