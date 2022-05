Norge IDAG

Debattinnlegg

PDKs hule og inkonsekvente «Aldri mer 9. april»-retorikk

Sondre Melås og Erik Selle fra Partiet De Kristne (PDK) tar i et leserinnlegg (les under) til orde for å ikke glemme 9. april, og for at Norge må bidra til å styrke NATOs yttergrense i Nord. Det Melås og Selle unnlater å nevne er at Partiet De Kristne har uttrykt «forståelse» for Russlands folkerettsstridige annektering av Krim, og når det gjelder Ukraina har fremstilt NATO nærmest som en røverbande bestående av «farlige eventyrere».