Israelsk politi forhindret et potensielt katastrofalt terrorangrep i byen ved å pågripe en tungt bevæpnet araber. Foto: Tel Aviv Police / TPS

Politiet forhindret stort terrorangrep i hjertet av Tel Aviv

Tel Avivs politi forhindret et massivt terrorangrep i hjertet av byen torsdag da de pågrep en tungt bevæpnet araber, som har innrømmet at han skulle utføre et angrep.