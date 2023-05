Norge IDAG

Florida-guvernør Ron DeSantis som er mulig konkurrent mot Trump i det kommende presidentvalget i 2024, undertegnet nylig en hjerteslaglov som skal beskytte barna i mors liv fra de er seks uker. Foto: flgov.com

USA:

Politisk skille mellom DeSantis og Trump?

I april undertegnet guvernøren i Florida, Ron DeSantis, en hjerteslaglov. Loven forbyr abort etter at hjertet begynner å slå, rundt uke 6 i svangerskapet. Nå mener Trump at dette er for strengt.