Norge IDAG

Francesca Albanese, FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Palestina, under en pressekonferanse i FNs europeiske hovedkvarter i Genève, tirsdag 11. juli 2023. Albanese er godt kjent for flere høyst tvilsomme uttalelser, også på norsk jord. Foto: Salvatore di Nolfi/Keystone via AP/NTB.

Kirkeuka for Fred 2023:

Program preget av anti-israelske røster

Kirkeuka for Fred i Israel og Palestina står for døren. I år er Francesca Albanese, FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Palestina, en av bidragsyterne. Hun har gjort seg bemerket ved flere høyst tvilsomme uttalelser.