Demonstrasjon mot satanisk arrangement i Arizona. Foto: Skjermdump Fox 10

Protesterte mot djeveldyrkelse

En gruppe katolikker samlet seg, ba og leste skriftsteder utenfor et hotell i Arizona som var vertskap for et tredagers arrangement kalt «SatanCon» – en konferanse i regi av «The Satanic Temple».