Norge IDAG

Tidligere Pink Floyd medlem Roger Waters under konserten på Telenor arena i 2018. Waters tar rettslige skritt for å få gjennomføre de planlagte konsertene i Frankfurt og München i mai 2023. Foto: Vidar Ruud / NTB

Roger Waters slår tilbake mot anklager om antisemittisme

Roger Waters, kjent som et av medlemmene i rockebandet Pink Floyd, tar rettslige skritt etter at de planlagte konsertene hans i Frankfurt og München ble avlyst. I Frankfurt begrunnet bystyret kanselleringen med at musikeren er «en av de mest kjente antisemittene i verden.»