Russland er ikke Magog

Det er blitt svært så populært å hevde at Magog-området, som er nevnt i Ezekiel 38-39, tilsvarer dagens Russland og at Gog er en russisk leder eller lignende. Dette er jo mildt sagt tullete, for det er ingen dekning for dette i noen av oldtidskriftene og jeg vet ikke om noen seriøse historikere som vil antyde noe slikt.