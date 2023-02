Norge IDAG

Pastor Corey Brooks i New Beginnings Church i Chicago. Foto: Skjermdump YouTube/ABC 7 Chicago

Chicago-pastor har bodd i telt på taket i 345 dager:

Samlet inn 28,5 millioner dollar til nytt samfunnssenter

«Være forpliktet. … Stol alltid på Gud hele veien.» Dette var to kraftige leksjoner som Corey Brooks, seniorpastor i New Beginnings Church, sier at han lærte mens han campet 345 dager i et telt på toppen av et kaldt tak på Chicagos South Side.