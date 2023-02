Norge IDAG

John Malvin Eriksen og 80 ungdom og voksne reiser til Jerusalem med Christian Radich under kristningsjubileet i 2024. Foto: Wikimedia Commons

I Sigurd Jorsalfares fotspor:

Seiler til Israel for å be om tilgivelse for antisemittisme og takke for kristendommen

John Malvin Eriksen, pastor i Misjonskirken Bethel Bergen, er aktuell med en omfattende seilas fra Bergen til Jerusalem i 2024. Målet er å fylle et skip med ungdommer og overbringe både takk for kristenretten og be om tilgivelse for antisemittismen. Nå er det bestemt hvilket skip de reiser med. Det blir selveste Christian Radich.