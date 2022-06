Norge IDAG

Ola E. Hals – en glad og utrettelig kjempe for sannheten om Israel. En løgnens sterke fiende. Foto: Nils Bakke

Ola E. Hals:

Sender korreks til feilaktig Israel-håndbok

Ola O Hals var en av foredragsholderne på Forum-fakultetet under Bildøy-dagene. Her fortalte han at KFUK-KFUM Global (KKG) har kommet ut med «Håndbok for rettferdig fred.» Israel-eksperten viste til at mange feil og usannheter finnes i denne. Hals har sammensatt heftet «Kommentar og rettelser av feil i «Håndbok for rettferdighet.» - Og sendt denne til 14 ledere som er tilknyttet organisasjonen.