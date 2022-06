Norge IDAG

Kommentarartikler

Foto: Illustrasjon: SKA

Skogen, vårt viktigste vern mot klimakrisen!

Vi hører mye om regnskogen i Amazonas, som betegnes som «verdens lunger». Og Norge bruker milliarder for å redde denne skogen. Det er en utfordring for fattige mennesker som bor der, og som blir hindret i å bygge og bo, og spesielt i å dyrke jorden, slik de alltid har gjort for å skaffe seg mat på bordet.