SKUFFET: Harald Berge Breistein fra NLM-barnehagene er skuffet over å bli pålagt å bruke fem millioner kroner med i året på regnskap og administrasjon – penger han mener burde kommet barna til gode. Foto: Iris Lyngmo

Han leder 35 kristne barnehager:

– Skuffet over at vi ikke blir lyttet til

– Jeg er veldig skuffet over at ikke politikerne har lyttet mer til oss, sier Harald Berge Breistein, leder av NLM-barnehagene, etter at stortingsflertallet denne uken gikk inn for et nytt administrativt krav som vil gi private barnehager hundre millioner mer i årlige utgifter.