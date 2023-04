Norge IDAG

VANT TIL Å TAKLE MEDIA: Jan-Aage Torp sa at han i sine Tv-programmer «Hovedstaden med Pastor Torp» har han hatt flere av sjefredaktørene i Norges største medier som gjester og fått et positivt inntrykk. Men han har motsatt erfaring med kristne aviser som Dagen og Vårt Land. Foto: Eli Bondlid

Oslo symposium 2023:

— Slaget er ikke tapt – for vi er på vinnerlaget

Jan-Aage Torp – fortsatt frittalende og «støvfri etter medias blåsevær»

Jan-Aage Torp kaller seg en «profetisk diplomat» for i sine Tv-programmer «Hovedstaden med Pastor Torp» har han hatt flere av sjefredaktørene i Norges største medier og generalsekretærene fra ulike foreninger som gjester. Han sier at han stort sett har positivt inntrykk. Men Torp var klarttalende om kristne aviser som Vårt Land og Dagen, som hevder de har spesialkompetanse på kristenheten og at de derfor tror de kan skrive hva de vil.