Norge IDAG

Stinn brakke: Rekordmange på Maran Atas sommerstevne i Seljord. Foto: Nils Bakke

Maran Atas sommerstevne:

Som et stormvær

Plutselig, på den tredje dag, åpnet himmelens sluser seg over Maran Atas sommerstevne i Seljord og et voldsomt stormvær feide over Dyrskuplassen. Og på innsiden av stevnehallen var det også alt annet enn en kirkegårdsstillhet.