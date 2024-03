Norge IDAG

TAR OPP KAMPEN: Jan-Aage Torp (fra venstre), Einar C. Salvesen og Ragnar Næss er styret i den nye foreningen. Foto: Privat

Står sammen i kampen for barnets beste

Psykologspesialist Einar C. Salvesen, filosof Ragnar Næss og Oslo-pastor Jan-Aage Torp har startet en forening for kvalitetssikring av barnevernet. De har fått nok av å bare stå og se på at makt korrumperer. Det norske barnevernet er nå dømt i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg 30 ganger