Store eiendommer overført til staten – prestegårdsskogene tilhører oss alle

– Det er avgjørende viktig at alle får like muligheter til å bruke disse områdene til både jakt, fiske og friluftsliv, sier Rune Støstad, Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson, i en pressemelding om at store skog- og jordeiendommer som tidligere tilhørte kirken, overføres til staten. Foto: Heiko Junge / NTB