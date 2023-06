Norge IDAG

Olaug Bollestad er skuffet over at Stortinget ikke vil vedta handlingsplan for å få ned aborttallene. Foto: KrF

Abort:

Stortinget sa nei til handlingsplan fra KrF

KrF-leder Olaug Bollestad sier hun er skuffet over at stortingsflertallet ikke vil vedta KrFs forslag til handlingsplan for å få ned aborttallene.