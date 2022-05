Norge IDAG

VÅRONN, bearbeiding av matjord, i Lier i Viken fylke. Nå er det flertall på Stortinget for å styrke vern av matjord i Norge. Foto: Terje Bendiksby / NTB

«Viktig å styrke nasjonal matvareberedskap»:

Stortinget vil ha nytt mål for å ta vare på matjorda

− Senterpartiet har alltid satt matvareberedskap og matjord høyt. Det er gledelig at et stort flertall på Stortinget er enige med oss i at jordvernet bør prioriteres høyere og at målsettingen bør strammes til, sier Geir Pollestad.