Israel Allies Foundations styremedlemmer og europeiske politikere var samlet i Tsjekkia forrige uke. Foto: Daniel Petřina/Israel Allies Foundation Europe

Historisk Prahaerklæring om Jerusalem som Israels hovedstad

Forrige uke møttes europeiske folkevalgte i regi av Israel Allies Foundation (IAF) i Praha for å stake ut en politisk kurs. På toppmøtet ble det diskutert strategier for å imøtegå EUs krav om å merke varer fra Judea, Samaria, Jerusalem og Golan. Det ble også vedtatt en erklæring der representantene var enige om å «anerkjenne Jerusalem som Israels udelelige hovedstad» og arbeide for at europeiske land skal flytte ambassadene sine til Jerusalem.