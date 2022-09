Norge IDAG

Organisasjonen Satanic Delco har fått gjennomslag for at elever i et skoledisktrikt i Pennsylvania kan få gå med klær som har sataniske merker på seg. Illustrasjonsbilde. Foto: Kevin Grieve/Unsplash

«Studenter står nå fritt til å uttrykke sin satanisme på lik linje med sine medstudenter av enhver annen religion»

Et skoledistrikt i Amerika har endret reglementet sitt slik at det nå er tillatt for elever å bruke klær med sataniske tema. Tidligere har det vært forbudt.