Norge IDAG

Utdanningsmessen for videregående skoler og ungdomsskoler i Oslo og omegn gikk av stabelen 15.-16. februar i Telenor Arena. Foto: NTB

Utdanningsmessen:

Trakassert for å reklamere for studier i Israel

Norsk personell som stod på stand for «Study in Israel» på utdanningsmessen i Telenor Arena denne uken, opplevde å bli utsatt for trusler fra noen av studentene. – Dette er ikke ytringsfrihet – det er trakasseringsfrihet, sier den israelske ambassaden.