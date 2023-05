Norge IDAG

Storbritannia: Loreen fra Sverige på scenen etter at hun vant lørdagens finale i Eurovision Song Contest i Liverpool. Foto: Heiko Junge / NTB

Eurovision finale:

Sverige vant, Israel på tredje, Norge på femte

Natt til 14. mai ble det avgjort, etter at både stemmene fra fagjuryene og folkets stemmer var talt opp, at Sverige vant Eurovision for 7. gang. Loreen stakk av med seieren for andre gang med låten «Tattoo». Alessandra Mele som representerte Norge med «Queen of Kings»kom på en respektabel femteplass.