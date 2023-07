Norge IDAG

TV-pastor Egil Svartdahl holdt en sterk tale i Sarons Dal lørdag kveld. Foto: Trine Overå Hansen

Egil Svartdahl fylte den store Sarons Dal-hallen:

– Ta av deg skoene og la Herren vaske deg og salve deg

Lørdag kveld, under avslutningshelgen i Sarons Dal, ble den store Sarons Dal-hallen fylt til randen da TV-pastor Egil Svartdahl var hovedtaler. Han formidlet et sterkt budskap, der det å vaske føttene til hverandre, bli fylt av ild og stå på hellig grunn var et gjennomgående tema. Han startet med å lese om da Moses møtte Gud i 2. Mosebok.