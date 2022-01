«Ta dere i vare, for de skal overgi dere til domstolene»

– Nå blir det andre tider fremover. Da er det fortsatt et privilegium å være en kristen. Og ikke mindre, selv om det skulle få omkostninger, skriver Bjarte Ystebø (t.h.). Søndag 23. januar holdt han appell under støttemarkeringen for Päivi Räsänen foran Finlands ambassade i Oslo. Til venstre med gitar, lovsangsleder Oddleiv Sandtorv. Foto: Svend Ole Kvilesjø