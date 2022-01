Norge IDAG

Taliban-talsmann Shafi Azam ber vestlige land sende diplomater for å undersøke menneskerettssituasjonen i landet på nært hold. Foto: Torstein Bøe / NTB

Taliban avfeier anklager om overgrep mot kvinneaktivister

Taliban-utsendinger i Oslo hevder kvinneaktivister roper opp om overgrep for å få asyl i utlandet og at de provoserer soldater for å få dem til å slå.