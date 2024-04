Norge IDAG

FNs generalsekretær Antonio Guterres har satt en en gruppe som skal se på UNRWA. Conrad Myrland mener det er et spill for galleriet og at sammensetningen av gruppen er antiisraelsk. Foto: Amr Nabil / Ap

Conrad Myrland i Jerusalem Post:

Tar oppgjør med FNs hvitvasking av UNRWA

Leder for Med Israel For Fred (MIFF), Conrad Myrland, har skrevet en rekke artikler for den anerkjente avisen Jerusalem Post. I sin siste artikkel, datert 17. april 2024, skriver han på kommentarplass om at «Forsøket på å hvitvaske UNRWA må avsløres».