Ashley Wilkerson fungerer som pastor i en kirke Washington. Hun har utløst debatt om kvinner i tjeneste i Guds rike, etter at hun fremmet en påstand om at bibeloversettere med vitende og vilje har latt sine egne overbevisninger farge den alvorlige oppgaven det er å oversette Guds eget ord. Foto: Skjermdump YouTube.

Tar til orde for kvinnelige kristne ledere

Ashley Wilkerson høster kritikk for påstander om at oversettere har forfalsket Bibelen for å forhindre kvinner fra å tiltre i lederposisjoner.