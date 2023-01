Norge IDAG

Kommentarartikler

På Nordre Tollbodkai i Bergen er det planer om å bygge lekeplass til 27 millioner kroner. Foto: Odd Roar Aalborg, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Kommentar:

Tilkall sløseriombudsmannen!

Jeg er ikke imot lekeplasser. Og jeg skjønner at tomter er dyre i byer som Bergen. Men å bruke 27 millioner for å lage en lekeplass, muligens bare midlertidig i to år, er for drøyt.