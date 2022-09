Norge IDAG

Det sataniske tempel avduker sin statue av «Baphomet», en bevinget geit, på en demonstrasjon for det første tillegget i grunnloven. Organisasjonen ønsker å installere statuen på offentlig område som en symbol for religionsfrihet etter at et monument over de bibelske ti bud ble installert i 2017. Illustrasjonsbilde. Foto: Hannah Grabenstein/AP/NTB

USA:

Tillater Satanklubb på skolen

Et distrikt i Pennsylvania har gitt The Satanic Temple (TST) tillatelse til å brukes skolens bygninger til en Satanklubb for elever.