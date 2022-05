Norge IDAG

– Det er sjokkerende, oppsiktsvekkende og bare trist. Kirken og kirkeledere burde be for livet, også det ufødte livet, ikke be om at Gud må hjelpe og gjøre det mulig å avbryte liv slik biskopen i Stavanger ba om, mener Therese Egebakken. Foto: Den norske kirke

Therese Egebakken kritiserer biskopens abort-bønn:

– Kirken og kirkeledere burde be for livet

– Det er forferdelig å tenke på at når biskopen bruker sin offentlige Facebook-konto til å skrive et slikt budskap, så ser det jo nå ut som om hele bispedømmet står for et slikt forferdelig budskap, sier Therese Egebakken.