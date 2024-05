Norge IDAG

Video skal vise drone som blir skutt ned før den traff Eilat ilike før midnatt mandag. Foto: Skjermdump X

Eilat:

To fiendtlige droner skutt ned

To droner ble avbrutt i et fiendtlig angrep nær midnatt mandag på vei mot byen Eilat, etter at sirener som advarte om infiltrasjon av et fiendtlig flygende objekt ble hørt i området.