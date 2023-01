Norge IDAG

Professor Allan Emrén kommer fra Sverige til Nordstrand bedehus lørdag 11. februar klokken 15.00 til møte om utviklingslæren. Foto: Skjermdump YouTube

Nordstrand bedehus lørdag 11. februar klokken 15.00:

Tøff 90-åring arrangerer møte om skapelse og evolusjon

Skaperverket viser oss Gud. Anna Lillan M. Moland er en brennende 90-åring og Norge IDAG-leser som vil at folk skal se at skaperverket viser oss Gud. Det kan føre mennesker et steg på veien mot frelse, legger hun til. Derfor trommer hun sammen til møte om utviklingslæren.