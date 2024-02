Norge IDAG

SAMHOLD: – Det var gripende å se EU gjør noe modig og vettugt på toårsdagen for fullskalakrig fra Russland mot Ukraina. EUs leder Ursula von der Leyen gikk sammen med Belgias statsminister Alexander De Croo; Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj; Italias statsminister Giorgia Meloni og Canadas statsminister Justin Trudeau gjennom hovedgaten i Kyiv. Det gav et inntrykk av at Europa går den samme vei og står sammen for Friheten, skriver Finn Jarle Sæle. Foto: Pressekontoret til Ukrainias president via AP/NTB

Finn Jarle Sæle:

Ukraina-krigen - et varsel til alle frihetselskende demokratier

Solidariteten med Ukraina ble markert over hele Norge – på 50 forskjellige steder - på to-årsdagen 24. februar - for Putins overfallkrig på Ukraina. Det er nå 70 000 ukrainske flyktninger i landet vårt, så vi hører Guds navn og bønne til Gud over alt. Det er gripende.