Norge IDAG

Ungarns statsminister Viktor Orbán og Israels statsminister Benjamin Netanyahu på en pressekonferanse på statsministerens kontor i Jerusalem i 2018. Foto: Debbie Hill/AP/NTB

Israelsk avis:

– Ungarn flytter ambassaden i Israel til Jerusalem

Fredag skriver den israelske avisen The Times of Israel at Ungarn flytter landets ambassade fra Tel-Aviv til Jerusalem i neste måned. Ungarn blir da det første EU-landet med ambassade i Jerusalem.