Venner og støttespillere til et amerikansk gissel demonstrerer utenfor Israels statsminister Benjamin Netanyahus hjem onsdag. Foto: Maya Alleruzzo / AP / NTB

USA og 17 andre land med opprop mot Hamas

Norge har ikke sluttet seg til oppropet

USA og 17 andre land går sammen i et opprop om at Hamas må frigi alle gisler som et ledd i å få slutt på katastrofen i Gaza.