Norge IDAG

– Vi tror på det enkle i dette med evangelisering. Ikke gjøre det for vanskelig eller tungvint, sier Henrik Schultz. Foto: Nils Bakke

Oslos nye gateevangelister:

- Ute i Oslo to ganger i uka

- Det er vel og bra med møter og konferanser, men man når få ufrelste gjennom dèt. Folk i dag kommer ikke til menigheter og kirker. Vi må nå dem der de er - ute i verden, slik de første kristne gjorde. - Gjengen vår har vært der siden starten av corona, forteller Henrik Schultz, som var student, ble frelst og ofret seg for det viktigste i verden, å gi folk evangeliet, de gode nyhetene om frelse. Oslos nye gateevangelister er fra mange nasjoner i verden. De møtes to ganger i uka for å vitne om Jesus og forkynne evangeliet.