For vanlige folk får de høye strømprisene store konsekvenser. Foto: Illustrasjon: AH

Økonomi:

Vanlige folks tur – å spare strøm

Arbeiderpartiet hadde et fint slagord i valgkampen om at «Nå er det vanlige folks tur», men i realiteten har ikke Støre-regjeringen gjort det lettere for «vanlige folk», snarere tvert imot.