Victor Thompson fra Dallas, Texas, har reist med evangeliet i mange land og på flere kontinent. Foto: Norge IDAG

Victor fra Dallas i USA fikk profeti:

— Vekkelse i Norge starter i Bergen

— Jeg fikk det profetiske budskap at vekkelse skal komme til Norge – og begynne i byen Bergen. Hjemme i Dallas, Texas, visste jeg ikke noe om Bergen. Men det ble klart for meg at Gud kalte meg til Norge, sier Victor Thompson, som har vært sanger, forkynner og bibelskolelærer, og delvis professor, 40 år i tjeneste, med start som 20-åring. Han har reist med evangeliet i mange land og på flere kontinent.