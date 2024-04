Norge IDAG

Hizbollah-leder Sayyed Hassan Nasrallah under en TV-sendt tale i februar. Foto: NTB/AP/Bilal Hussein

Hizbollah truer Israel:

– Vi har ennå ikke brukt våre sterkeste våpen

Nasrallah sier Irans respons på et angivelig israelsk angrep, der syv iranske offiserer ble drept, «definitivt kommer». Hizbollah-lederen kaller angrepet for et «vendepunkt», og sier de ennå ikke har brukt sine sterkeste våpen i konflikten med Israel