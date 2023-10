Norge IDAG

ISRAEL I KRIG: Anita Apelthun Sæle oppfordrer nordmenn til å be om fred for Jerusalem. Foto: Ivar Fjeld

Politisk redaktør Anita Apelthun Sæle kommenterer situasjonen i Israel:

- Vi har medarbeidere som ikke kommer seg ut av landet

Nå er det innført flyforbud. Det betyr at Norge IDAGs to redaktører Trine Overå Hansen og Martin Gelein ikke kommer seg hjem som planlagt i dag og i morgen. - Vi er selvsagt engstelig for deres situasjon. De er forøvrig i samme situasjon som svært mange nordmenn, tusenvis av kristne fra hele verden og enda flere jøder som har feiret løvhyttefest i Israel, sier politisk redaktør Anita Apelthun Sæle.