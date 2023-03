Norge IDAG

Mandag var leder for Justiskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen gjest i Hovedstaden med pastor Torp på TV Visjon Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Per-Willy Amundsen i Hovedstaden med Pastor Torp:

– Vi kan ikke kaste bort sannheten

Tidligere Justisminister Per-Willy Amundsen var på mandag gjest, for andre gang, i Jan-Aage Torps TV Visjon Norge-program «Hovedstaden med pastor Torp.» Han er nå leder for Justiskomiteen på Stortinget. Amundsen er en mann som våger å stå opp for det han mener er sant og rett.