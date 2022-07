Norge IDAG

Republikken Indias ambassadør til Norge: Bala Bhaskar. Foto: EAL

Bala Bhaskar:

– Vi må stå sammen for religionsfriheten

- Det er etter hvert et behov for å forhindre feilaktige utgaver av religioner, som er kun tilpasset egne behov. Jeg tror det er den største utfordringen verden møter i dag, sa Indias ambassadør til Norge, Bala Bhaskar, under EALs «Europa-konferanse» i Oslo i april i år.