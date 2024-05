Norge IDAG

KRISTENRETTSJUBILEET: Bønn, lovsang og profetier over landet akkurat nå utfra Den nasjonale bønnekonferansen på Stord hotell. Foto: Ingvill Mydland

Flere hundre samlet til bønnekonferanse:

– Vi sier ut i åndeverden; Norge er et kristent land og skal fortsette å være det

På bønnekonferansen ble det bedt og profetert om en ny tid for landet, med flere hundre samlet i bønn, 1000 år etter at vikingene åpnet for Kvitekrist på Moster.