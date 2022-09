Norge IDAG

Debattinnlegg

Vi skal løse fastlegekrisen

Regjeringen jobber på høygir med løsninger slik at alle har en fastlege å gå til. Allerede i statsbudsjettet for 2023 tar vi grep, og nå nedsetter vi også et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal gjennomgå fastlegeordningen og foreslå målrettede og effektive tiltak.